A股快報：滬深股市反覆　有色及金融股撐市

滬深股市高開後走勢反覆，滬綜指最新仍升10點或0.3%，報3,064點；深成指轉跌20點或0.2%，至9,575點；滬深300跌4點或0.1%，至3,811點；創業板指數跌0.7點或0.04%，報1,675點。



板塊方面，有色金屬股升1%，金融股升0.8%，船舶製造及鋼鐵股升0.5%至0.6%；而釀酒及及飛機製造股齊跌1%。



環保股個別發展，中材節能、首創股份及凱美特氣齊升1%，而創業環保、中原環保及東江環保跌幅不足1%。發改委印發《綠色產業指導目錄（2019年版）》，要求出台投資、價格、金融及稅收等方面政策措施，以壯大節能環保及清潔能源等等的綠色產業。





【09:26】A股快報：兩市續升 內房靠穩

內地股市向好，滬綜指高開6點或0.2%，報3,060點；深成指高開45點或0.4%，至9,640點；滬深300高開6點或0.1%，至3,822點；創業板指數高開8點或0.5%，報1,684點。



板塊方面，家電股升0.8%，船舶製造股升0.7%，地產股升0.4%；金融及飛機製造股偏軟，釀酒股跌0.4%。



超高清視頻概念股續揚升，東方網絡、數碼科技、創維數字、大恆科技、四川長虹全線漲停。



大族激光高開8%。公司外資持股比例超過28%，外資限定只許賣不許買。



京東方低開3%。公司持股7.21%股東合肥建翔、持股7.62%股東重慶渝資擬3個月內共減持不逾2%。

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