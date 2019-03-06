魚缸通：A股回暖　散戶買窩輪博翻倍

恒指周三早間再度升穿29,000點，散戶入市氣氛亦回暖，但以A股主題較受歡迎。



致富證券大埔分行經理Gordon表示，較多客戶博一些A股交易所買賣基金(ETF)的看好衍生工具，例如南方A50(02822)、安碩A50(02823)、以及華夏滬深三百(03188)相關認購證或牛證。原因是他們認為港股後市不明朗，反而A股早前跌得低殘，現在是當頭起，加上利好因素如佔摩指權重提高、內地可能放水救市等，都有機會令A股升勢未完。他們博滬綜指可能升至3,400點，手上持有的認購證和牛證價格隨時可升一倍。



他續指，也有一些客戶在1.8港元水平低撈中國鐵塔(00788)，博回升至1.9元走人。至於近期較弱勢的賭業股，被散戶看淡，紛紛買入相關認沽證或熊證看跌。



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