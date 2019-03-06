【即市分析】5G加超高清　締造5萬億商機

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：中國將於未來積極開拓5G產業，並推動超高清視頻產業發展(「4K先行、兼顧8K」)，預計兩個產業的總體投資規模將超過5萬億元人民幣。投資者要及早做好功課，以捕捉相關的龐大商機！



工信部近日牽頭印發《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》，明確將按照「4K先行、兼顧8K」的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。根據發展目標，到2022年，內地超高清視頻產業總體規模將超過4萬億元，4K產業生態體系基本完善，8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業。



另一方面，據市場顧問早前發布的《2018年中國5G產業與應用發展白皮書》預計，到2026年，內地5G產業總體市場規模將達到1.15萬億元，較4G產業總體市場規模增長接近五成。



近日中國信息通信研究院的《5G產業經濟貢獻》亦指出，預計2020-2025年期間，內地5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元，直接創造的經濟增加值達3.3萬億元；商用間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元，間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元；另預計到2025年，5G將直接創造超過300萬個就業崗位。



可以預見，未來5至10年，內地5G加超高清視頻產業將成為內地經濟增長的動力來源，兩大產業投資規模逾5萬億元人民幣，為相關的軟件和硬件行業帶來可觀的商業機會。今年以來，5G概念股受資金追捧，核心組合不離6大個股，分別是中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)、京信通信(02342)、中國通信服務(00552)、長飛光纖光纜(06869)及中國移動(00941)。(電訊設備板塊表現：https://bit.ly/2GE34iq )



至於超高清視頻概念股，主要是一眾家電股，如TCL電子(01070)及創維數碼(00751)。TCL在內地的電視機銷售量和銷售額市場佔有率分別為11.4%和12.9%，去年上半年中期純利大增2.7倍至5.7億元。



創維截至2018年3月底年度的下半年業績已開始觸底回升。截至2018年9月底止之本年度中期業績虧轉盈賺2.5億元，近期旗下深A附屬創維數字(000810.SZ)亦就2018年度業績發盈喜，故料創維截至2019年3月底止年度業績亦可報佳音。未來在政策鼓勵電視升級至4K及支持8K產業化下，相信兩者皆可受惠行業蓬勃發展。此外，海爾電器(01169)及海信家電(00921)亦具留意價值，兩者股價即市分別跌0.3%及升13.2%，相信資金隨時會繼續在板塊中尋寶。(家電板塊表現：https://bit.ly/2T3acfJ )



回看資料，2008年金融危機後，內地推出家電下鄉等措施扶持家電產業，TCL股價由2008年末季約0.71元水平升至2010年1月高位接近9元；而創維股價則由2008年末季低位0.28元升至2010年3月高位接近10元。到底未來兩者股價會否重演上一個國策浪的榮景，雖則話投資沒有一本通書可以睇到老，但都值得投資者參考，及早作好部署，捕捉國策新浪潮的投資先機！



經濟動力！內地料5G貢獻35萬億人幣 創300萬職位

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超高清視頻概念股續漲

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