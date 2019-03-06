墨西哥擬推二維碼支付系統　傳與亞馬遜磋商

外媒引述消息報道，墨西哥央行與美國網購巨頭亞馬遜進行磋商，計劃推出由央行開發的移動支付系統「CoDi」，讓消費者可免費透過二維碼(QR Code)作網上或網下支付。



分析認為，墨西哥新政府正在關注金融科技，以助國民脫貧。該國目前逾半人口並無持有銀行帳戶，如上述消息屬實，估計或可刺激新客開戶潮，而「CoDi」的廣泛普及將是該國普惠金融戰略的重要一步。



亞馬遜拒絶置評。不過，其阿根廷競爭對手MercadoLibre似乎亦睇中墨西哥市場，並指已與墨西哥央行聯繫，透露可迅速部署該支付系統。



根據市場研究公司Euromonitor International數據顯示，去年墨西哥只有3.9%的零售銷售是透過網上進行，當中，亞馬遜和MercadoLibre是最大兩家公司。



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