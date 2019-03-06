再有內地電商續降價賣iPhone

再有內地電商平台降低iPhone售價，內媒報道，社交電商拼多多下調iPhone XS系列手機售價，減幅300至500元人民幣(下同)。



折扣後，其中，iPhone XS 64GB價格為6,999元；iPhone XS 256GB為8,199元；iPhone XS Max 64GB為7,599元；iPhone XS Max 256GB為8,699元，較蘋果公司官網價降約2,300元。



拼多多是次促銷於3月5日開始，消費者可以在指定時間領取無門檻優惠券。據該公司指，在去年雙十一消費節以來，平台已累積售出逾100萬部新iPhone。



除上述公司外，蘇寧和京東等電商平台亦在日前相繼宣布下調iPhone XS系列售價，減價幅度最多逾千元。



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