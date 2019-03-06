港股格局：沈慶洪料28800至29200上落

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股多次升上29,000點都企唔穩，主要是受到獲利盤湧現的影響。市場正觀望中美貿易談判進展、內地會否有新政策出台等因素，預期恒指短期將於28,800點至29,200點區間上落。



內地股市方面，沈認為A股近期強勢，市場反而憂慮2015年情況重演，加上內地經濟仍有下行壓力，容易產生泡沫，相信中央並不希望股市升勢過急，預期滬綜指將在高位稍作整固，於3,000點至3,200點徘徊。



中國鐵建(01186)旗下中鐵建崑侖等中標貴州省劍河至黎平高速公路PPP項目。消息對股價刺激作用不大，皆因股價過去一段時間因為炒作增加基建投資概念已累積一定升幅，現水平除非內地接下來進一步加大投資金額，否則好消息已大部分反映。



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