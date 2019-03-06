今晚的美國貿易數據　又會再摑特朗普一巴掌？

外媒評論文章指出，2018年前11個月，美國商品和服務貿易逆差比2017年同期增加520億美元，假如周三(6日)公布的2018年全年數據一如預期逆差突破6,000億美元，這意味總統特朗普上任以來逆差擴大超過1,000億美元。



換言之，按照他視減少貿易逆差為政策重點的標準，現在美國比其上任之前糟糕了20%。



諷刺的是，貿易逆差激增的直接因素，源於他推動國會減稅導致的財政擴張和美元升值對經濟帶來刺激；也源於他的關稅威脅和隨後對中國輸美商品加徵關稅，導致進口商急忙趕在新關稅之前採購；而中國的報復性關稅也打擊了美國主要農產品出口。此外，他對歐盟等貿易夥伴的攻擊和關稅威脅也導致了這些經濟體降低了美國商品的需求。



經濟學家通常不喜歡過份關注美國的貿易平衡。總的來說，它只是一個會計指標，且通常與經濟健康狀況走勢相反。因為當經濟蓬勃發展時，會消費更多進口。美國歷史上最大一次貿易逆差下降是2009年，當時就由於經濟衰退至使美國進口需求下降，導致貿易逆差1年內減少超過3,000億美元。



對美國來說，貿易逆差更多是與宏觀經濟政策有關。自1975年以來，持續貿易逆差的主要長期因素，是美國的低儲蓄率與其投資目的地的吸引力之間的差距，而這又部分因為美元作為世界儲備貨幣的地位。這反過來又導致美元強勢，降低進口實際成本、提高美國商品在海外市場的當地貨幣價格，更助長貿易逆差。



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