【即市分析】手機設備股強勢　舜宇瑞聲首選...

東方產經專欄作者帥哥：港股整固一輪後重拾升勢，恒指今早(6日)再升穿兩萬九關口，若能企穩其上收市，則可確認市況進一步改善。部分落後重磅股亦有追捧，舜宇光學(02382)即市升穿100元關口，現彈高4%見101元；瑞聲科技(02018)亦重上50元關，現升3%報51元。



智能手機行業競爭激烈，加上市場趨近飽和，拖累下游的供應鏈需求，舜宇及瑞聲早前已先後就去年度業績發盈警，股價亦一度受壓。不過，近期多間手機製造商發布新款手機，加上5G概念熱炒，兩大手機設備股經過短線調整後，股價近日升勢再現。



事實上，舜宇及瑞聲為去年跌得最傷的藍籌之一，雖然股價已由低位反彈，但至今仍未收復失地，前者現價較去年高位174.9元仍低42%，後者更較2017年11月高位185元累挫逾72%，盈警消息後股價亦有跌唔落之感，相信已一定程度反映相關利淡消息。



隨着市況好轉，加上市場憧憬新機發布後有望掀起換機潮，相信舜宇及瑞聲短線仍有上升空間。兩者之中以舜宇更為可取，早前市傳公司本季從華為所錄訂單按年增三成，花旗亦料其可成三星摺疊手機6鏡頭主要供應商。該股今年以來營造穩定升軌，50日線剛升穿100日線現黃金交叉，只要守穩於96元樓上，後市有望進一步上試裂口頂部阻力約120元水平，不妨伺機跟進。

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