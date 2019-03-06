【瑞通推介】資金開Put望騰訊回吐

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚變動不大，道指收報25,806點，跌13點或0.05%。



A股反覆靠穩，帶動恒指周二(5日)跌224點後上衝29,000關，收市報28,961點。周三(6日)早段再度升穿29,000點，暫時連升4日。其近日沿10天線向上走，28,781點可作為短線支持。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,100萬元，反映較多投資者預期港股快將調整。



內地落實開設科創板，投資者憧憬騰訊控股可透過分拆旗下公司體現公司價值。另外，公司獨家代理發行的《完美世界》手遊版周三正式推出，配合股份連日獲北水買入，周二再吸資逾7.6億元，股份周二在成交配合下抽升4.2%，以近全日高位361.4元收市，是表現最佳藍籌。該股3連升後，已回補去年9月初遺留的下跌裂口，並重返250天線之上，創逾半年高，但周二沽空金額亦錄近兩個月最多。該股周三早段曾升逾2%，一度高見370元關口。股份將於今月21日公布業績。其好倉周二錄逾990萬元淨流出，淡倉則有逾5,800萬元淨流入。



國務院總理李克強發表政府工作報告，指未來會實施更大規模的減稅及加大吸引外資力度，內地股市周二反覆上升，周三早段窄幅上落。周二微跌的南方A50，周三早段於14.56至14.72元水平徘徊，14日RSI仍處70以上的超買水平，後市留意能否再挑戰近日高位15.06元，支持參考14.5元。周二分別有約390萬和17萬元淨流入其好倉和淡倉。



政府工作報告提到要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，且加大對中小銀行定向降準力度。此前累計11個交易日被北水累計沽出77億元的建設銀行，周二錄得淨流入近4.8億元。其股價周二先跌後回穩，重上7.1元收市，周三早段續於此水平爭持。輪證資金流方面，周二有逾440萬元淨流入其好倉，淡倉則資金流不明顯。



中國恒大周二收市後發盈喜，料去年淨利潤及核心業務淨利潤將按年大幅上升，其中核心業務淨利潤預期按年增長超過90%。不過集團今年2月合約銷售金額按年減少55.28%，影響其周二股價升幅不及個別同業。該股周三早段曾急升逾7%，重上27.8元，創半年高位，其後升幅收窄至約2%，市場料內地樓市調控以穩為主，或可對內房股價帶來支撐。逾30萬元於周二淨流入其好倉，淡倉則錄約3萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指價內、短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.2倍。貼價、短期沽證(24770)，行使價28,000點，2019年5月到期，實際槓桿15.4倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿9.6倍。貼價、中短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿6.9倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(28648)，行使價16.02元，2019年6月到期，實際槓桿9.8倍。輕微價外、長期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



建行貼價、短期購證(13337)，行使價7.38元，2019年6月到期，實際槓桿12.8倍。輕微價外、中短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿8.8倍。



恒大貼價、中短期購證(16117)，行使價26.8元，2019年7月到期，實際槓桿4.7倍。



國壽輕微價外、中短期購證(18702)，行使價24元，2019年6月到期，實際槓桿10.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61859)，收回價28,410點，槓桿比率41倍。熊證(67035)，收回價29,690點，槓桿比率30倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率8.7倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率22.4倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率10.3倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率8.7倍。



建行牛證(68155)，收回價6.58元，槓桿比率11.7倍。熊證(63090)，收回價7.36元，槓桿比率15.5倍。



國壽牛證(69735)，收回價21.4元，槓桿比率15.7倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率9.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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