證券業調查︰7%睇恒指升穿三萬一　25%睇最多跌至二萬

香港證券業協會對324個會員的訪問調查顯示，受訪者對今年港股看法較往年悲觀，預測今年恒指升幅20%以上，即睇恒指將升穿三萬一水平的受訪者僅得7%，是3年來最低；至於睇升5%至升20%的受訪會員有30%。



38%會員則睇跌5%至升5%，即恒指水平介乎24,553點至27,137點，為受訪比數最大一群。



另方面，有25%受訪會員睇跌5%至跌20%，即睇恒指最多跌至二萬水平。



調查顯示，大部分受訪者對今年港股市場看法較往年悲觀，當中感到樂觀同非常樂觀僅26%，比去年47%大幅減少；對市場看法中性則為57%；而感到悲觀嘅人增至15%，更有2%人對股市非常悲觀。



該會副主席徐聯安相信，散戶心態是基於之前的投資表現，由於2017年恒指升36%，所以相信後市氣氛會繼續向好，但去年就跌近14%，因此看法較悲觀。



該會董事兼中銀國際證券執行董事白韌補充，近期恒指表現超預期，相信是市場低估A股短期反彈力度，估計投資者現時心態會比調查期間樂觀。



調查又顯示，香港仍為最值得投資的市場(35%)，其次是中國(26%)及東南亞市場(15%)；至於美國不但跌出三甲，更有47%人認為係今年投資風險最高市場。



在板塊方面，今年最多人睇好電訊、媒體、科技及電子商務(25%)；其次係銀行金融業。至於去年都有上榜的新興經濟板塊，今年就無哂影。





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