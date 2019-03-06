【即市分析】內房轉強揀蟀有道

東方產經專欄作者股博士：雖然市場憧憬中美貿易談判接近尾聲，惟相關影響已打擊兩國經濟，美國「侵侵」早前出口術指要以弱美元維持經濟動力，人民幣匯價未來有機會復強，重資產的內房股近期乘勢再起，值得從中揀蟀。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



從基本面睇，內房除受惠人民幣轉強憧憬外，亦可博中央未來或放寬樓市調控措施，加上近期A股愈升愈有且成交轉旺，中央放水撐市態度明顯。既然市場流動性增加，在中國人有錢則買磚頭的前提下，內房板塊前景自然看高一線。



此外，即使內房股早前反彈一輪，但由於之前都算大落後板塊，所以從估值睇現價其實唔算好貴，就以幾隻大型內房股如中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)及碧桂園(02007)為例，現價往績市盈率分別約7倍、9倍及7倍，所以就算候低吸納作中線部署都坐得較安心。



策略上，資金近期繼續追揀強勢龍頭股，加上二三線內房較為波動，部署時都係揀大唔揀細較佳。上述三股中暫時以碧桂園升幅最勁，即市升1.7%報11.46元，收市價守穩前高位11.4元樓上值得順勢跟進，目標價12.4元，止蝕位11.3元；中海股價走勢近期則以橫行上落為主，建議在橫行區底部近28.4元低吸，博上破30元後行大運，失守28元止蝕；潤地近兩個月走勢相對較弱，上方阻力位逐步下移，可先納入觀察名單，候走勢回勇再作打算。



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