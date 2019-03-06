標普：內地房企今年境外發債規模創新高

評級機構標準普爾指出，年初至今，其監測的內房發展商境外發行債券總額再創新高，達208億美元(約1,622.4億港元)，按年增36%。



企業評級副總監Aeon Liang稱，規模已超越去年首季的184億美元，並佔去年全年526億美元的近40%。他解釋，紀錄創新高主因內地當局降準，人行為市場注入更多流動資金，以及聯儲局近期態度較溫和，令發債窗口有所放寬。



標普發現，過去6個月房企境外融資成本也有所下降，「B+」及以上評級企業稍微下降至8%，「BB-」及以上的降至6%，較去年第三季下降2個百分點，行業平均融資成本從去年第二至三季的8%，降低至約7%。



惟他指出，與2年前比較，現時海外債務年期更短，而且目前發行量已超出企業再融資需求，相信有房企會利用部分境外債，用以償還境內到期債務，對未來再融資情況構成壓力。



他預期，過去幾年的銷售額和樓價增長，加上去年土地收購減少，今年內房商槓桿比率將適度改善。然而，若未來投地支出再次上升，考慮到市場增長放緩甚至可能出現輕微跌幅，回款減慢，將意味房企或會債台高築。



企業評級高級總監Cindy Huang預測，受總樓面面積下降影響，今年內地樓市整體銷售額或有高單位數至低雙位數下跌；預料主流房企銷售額按年升幅將回落至15%至20%。



當局續以「穩樓價」作為市場主調，她估計，四至五線城市需求減少，今年跌勢最顯著，一至二線城市受惠調控稍微放鬆及貸款情況改善，則繼續平穩發展。



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