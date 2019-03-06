Apple 5G晶片供應四處面壁　嚇親市場！

外電報道，蘋果公司5G版iPhone預計要等到2020年才面市，這不但比三星等競爭對手更遲發布，公司並可能面臨必要零組件的供應難題。



金融服務公司Cowen指出，Apple對英特爾調制解調器晶片的依賴，令其「處境艱難」，應對選項有4種，但都不理想。



其一，是採用可能沒有毫米波(mmWave)功能的低級英特爾調制解調器。毫米波是指可用於5G高速無線通信的頻段。



其二，是向主要競爭對手三星購買5G晶片，不過這可能附加「苛刻的商業條款」。使用華為5G晶片則屬「不在考慮之列」。而聯發科產量從時間進度來看會趕不上供應。



其三，或可與高通尋求和解，並重新使用高通晶片，但問題是，「是否可能太晚」？



其四，是收購英特爾調制解調器業務，然後內部開發必要的組件。這個嘛，「合理，且是長期解決方案，但成本高昂」，也極難趕上2020年下半年的生產計劃。



Cowen分析師Matthew Ramsay表示，在世界移動大會(MWC)上，「行業消息人士跟我們一樣，驚訝於蘋果公司令自已陷於這種處境。」



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