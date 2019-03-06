【午市重點睇】美匯96.9水平徘徊　人民幣下跌

●亞洲市，美匯指數在96.9水平徘徊，圓匯報111.7；歐元兌美元跌至1.129；英鎊企1.313。港匯一度觸及7.85，最新企7.849。離岸、在岸人民幣跌至6.72及6.71水平。金價企1,287美元，布油報65.3美元，紐油見55.9美元。道指期貨續偏軟。



●恒生指數半日升60點或0.21%，報29,022點，騰訊飆至370元。https://bit.ly/2VK420V

-騰訊新手遊上線，券商睇股價升上395。

-新股K2 F＆B曾炒高20%，銀城國際潛水。

-周黑鴨澄清沽空機構指控，股份復牌反覆升約1%。

-異動股：恒大健康料去年轉虧，股價挫逾6%。



●【即市分析】

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●A股快報：3大指數半日收漲0.4%至0.9%。https://bit.ly/2VDl8NN



●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2TfVKkx



●港元拆息1個月期企1.33厘。



●人民幣速遞：中間價下調55點，CNH企6.70。人民幣Shibor隔夜息跌至2.07厘。



●人行續不進行逆回購操作，淨回籠600億元人民幣。



●中國2月300城市土地成交量價齊跌。



●澳洲第4季GDP低於預期，澳元挫至兩個月新低。澳洲央行行長指整體經濟可承受樓價下跌。



●CDS市場遭抨擊為「遊樂場」，華爾街巨頭和大鱷維持秩序。https://bit.ly/2NIYvVo



●今晚的美國貿易數據，又會再摑特朗普一巴掌？https://bit.ly/2ED5n2q



●墨西哥擬推二維碼支付系統，傳與亞馬遜磋商。



●Apple 5G晶片供應四處面壁，嚇親市場！https://bit.ly/2SHJ00N



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