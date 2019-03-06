網龍拓線上教育業務　 不排除進軍內地市場

網龍(00777)近年積極拓展網上教育業務，該公司首席財務官任國熙在訪問時表示，目前教育業務主力發展教育工具，如旗下自研的教學應用程式、教育平台等，及智能化黑板等教學硬件，用戶以小學及中學為主，長遠目標發展成「life long learning platform」。



他續指，期望教育業務能逐步發展成「教育生態圈」(Education eco-system)，現時教學硬件採取收費模式，而教育軟件則免費提供予學校使用，目前透過廣告盈利，強調廣告內容經挑選，主要與教育相關，如升學資訊、職業導向等。



該公司企業發展總監梁彭詠詩透露，當中自研應用程式的課程內容正處於研發階段，預計今年暑假可以推出，並會向用戶收費。而全港約有230間學校登記使用旗下教育平台，合共約有20萬學生。



隨着發展中國家經濟起飛，中產階層人數上升，亦越來越重視小朋友的教育。任國熙認為，教育業務潛在增長空間龐大，特別是中國市場，並對任何合作持開放態度。



香港潮商學校校長詹漢銘指，與網龍合作多年，因為該公司主張的活潑教學與其理念相同，而該公司提供的教育科技，有助吸引學生學習。



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