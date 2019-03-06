新股專輯：市傳滬江教育上市失敗兼裁員　公司咁講...

內地互聯網教育平台滬江教育於去年底通過上市聆訊，但至今只聞樓梯響。近日市場傳出滬江上市對賭協定失敗，市場部、督導部門及導師等員工均被裁員，涉及約1,000人。對此，滬江澄清傳聞不實，又指上市程序仍在進行中。



滬江回應《東網》查詢時否認大幅裁員，指出面對經濟寒冬，公司在不影響使用者學習體驗的前提下，近期針對虧損業務進行優化與合併，績效審查及調整架構是常規動作，冀改善經營基本面，進一步增加收入、減少開支，提升抗風險和對接資本市場能力。



該公司又指，目前仍在上市進程當中，自去年下半年以來，資本市場波動影響香港新股發行，未來將根據國內外市場情況，選擇合適上市時間。



滬江於去年7月申請上市，並於11月底通過上市聆訊，惟至今一直未見動靜。在去年12月，市場便傳出滬江核心管理層集體減薪20%至50%，當時公司表示只屬日常人事變動。



據聆訊後招股文件，滬江去年首8個月虧損約3.8億元人民幣，預期截至2018年12月31日年度仍將錄得虧損，並處於淨負債狀況。



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