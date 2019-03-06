樓價UPDATES：利奧坊‧曉岸迷你戶帳賺90萬走貨

市區迷你戶業主趁高位沽貨，其中大角咀利奧坊‧曉岸業主持貨3年易手賺90萬港元，單位升值約26%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●北角珊瑚閣A座中層05室，實用面積1,173方呎，三房間隔，連一車位，以2,345萬元成交，實用呎價19,991元。



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九龍區



●紅磡海濱南岸7座低層B室，實用面積593方呎，三房間隔，原開價1,150萬元放售，減價22萬元或約1.9%，以1,128萬元獲用家承接，實用呎價19,022元。



●大角咀利奧坊‧曉岸2座中層E室，實用面積203方呎，開放式單位，以438萬元易手，實用呎價21,576元。



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新界區



●元朗錦綉花園M段第二街雙號屋，實用面積1,035方呎，三房間隔，原開價1,360萬元，終微減10萬元，以1,350萬元沽出，實用呎價13,043元。



●沙田富豪花園文禧閣(M座)低層G室，實用面積560方呎，兩房間隔，議價後以703萬元易手，實用呎價12,554元。



●粉嶺囍逸1座中層F室，實用面積294方呎，一房間隔，議價後以1.05萬元租出，實用呎租35.7元。



●沙田第一城7座低層A室，實用面積515方呎，三房間隔，議價後以738萬元易手，實用呎價14,330元。



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