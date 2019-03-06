【高盛推介】恒指再上兩萬九　輪證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(5日)輕微下跌。市場繼續觀望中美貿易協議詳情。恒指周二先跌後回穩，周三(6日)早段繼續在29,000點水平爭持。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見周二資金繼續沽出牛證及部署熊證，當中牛證錄得約1,090萬元資金流出，而熊證則錄得約5,190萬元資金流入。認股證方面，則見近日資金傾向部署認沽證，當中過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,910萬元。



投資者如計劃部署牛證，貼價的選擇可留意恒指牛證(69646)，收回價28,858點，行使價28,758點，換股比率10,000，槓桿比率97.0倍，全場最高槓桿牛證、短線部署之選。以及可留意收回價較遠，周三新上市的牛證(69647)，收回價28,568點，行使價28,468點，換股比率10,000，槓桿比率58.2倍，新上市低街貨之選。



投資者如計劃部署熊證，較貼價的選擇可留意熊證(69253)，收回價29,428點，行使價29,528點，換股比率10,000，槓桿比率59.4倍，相同收回價熊證中槓桿最高。以及可留意收回價稍遠一點，在29,550至29,650點附近的熊證(68580)及熊證(69288)。熊證68580，收回價29,528點，行使價29,628點，換股比率10,000，槓桿比率49.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。熊證69288，收回價29,628點，行使價29,728點，換股比率10,000，槓桿比率39.9倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約4.2%，年期約3個月的沽證(25581)，行使價27,868點，2019年5月30日到期，實際槓桿16.5倍，行使價27,500至29,000點間、1個月期以上產品中，槓桿最高。貼價的選擇則可留意價外幅度約0.8%，年期約4個月的沽證(27332)，行使價28,858點，2019年6月27日到期，實際槓桿11.7倍，市場上最貼價條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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