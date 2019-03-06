二手成交：分支家庭斥1350萬購錦綉花園雙號屋

利嘉閣地產首席聯席董事劉喜燕透露，元朗錦綉花園新近錄得M段第二街雙號屋成交，物業實用面積約1,035方呎，建築面積約1,050方呎，三房間隔，外望樓景。原業主早於10個月前開價1,360萬港元放盤，近日終獲區內分支家庭承接，相方議價後，業主微減10萬元或約不足1%，以1,350萬元沽出，折合實用面積呎價約13,043元，建築面積呎價約12,857元。



原業主於2004年5月以約378萬元買入上址，持貨至今帳面獲利約972萬元，物業升值逾2.5倍。



屋苑現時約有100個買賣盤提供，入場費約1,035萬元起。



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