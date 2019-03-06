【即市分析】內險股整固後有力再上

東方產經專欄作者司慕渢：A股繼續牛氣沖天，滬綜指短短個多月時間由2,600點水平，反覆升今早(6日)高位見3,083點。A股氣氛持續改善，內險股投資收益回報可因而受惠，近日亦受資金追捧，其中中國太保(02601)、中國人保(01339)現分別再升約1%；眾安在線(06060)更升近3%報29.75元。



高盛發表報告表示，中資保險H股截至今年3月1日止年內已累升24%，相信是受惠於A股市場復甦。預期料內險H股今年估值可迎來復甦，指大部分險企估值吸引，仍處近歷史低位，兼且2018年基數較低，相信中資壽險企業今年銷售及新業務價值增長可達致正面。



該行調整對中資保險股推介建議及評級看法，重申對中國平安(02318)「買入」評級，目標價則由109元稍降至108元；同時亦將太保評級由「中性」升至「買入」，目標價由36元升至38元。至於中國太平(00966)及中國財險(02328)評級分別為「中性」，目標價各為30元11.3元。



事實上，內地加快保險行業開放進程，險資投資渠道將擴闊，料有利板塊表現。相關股份經過一輪急升後，近日主要在高位整固，不妨留意趁低吸納機會，搭轉A股牛市順風車，250日線為主要支持所在。

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