【高盛推介】騰訊再漲上試370元　留意購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(5日)發力升約4.2%，周三(6日)早段升勢持續，最高見370港元，突破7個月高位。



有券商指內地手遊近期有轉為正面趨勢，預料公司今年首季可受惠於《王者榮耀》現金收入，並可創歷史新高。該行維持對其「買入」投資評級。以及有報道指公司旗下已錄過千萬份預約申請的《完美世界》手遊版，將於周三正式推出。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認沽證，周一(4日)及周二共錄得約5,300萬元，當中周二佔約3,940萬元，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。而認購證於當日亦獲資金轉向部署，錄得約540萬元資金流入。進而觀察港股通(滬)資金流向，則見近日北水追捧該股，繼周一錄得約7.88億元資金淨買入股份後，周二再錄得約5.96億元資金淨買入。



投資者如看淡，可留意價外幅度約11%，年期約3個月的騰訊沽證(24858)，行使價327.8元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.2倍，行使價320至365元間產品中，低街貨兼高槓桿。以及可留意價外幅度約13%，年期約4個月的沽證(22159)，行使價319.8元，2019年6月24日到期，實際槓桿10.4倍，近日熱門條款產品之一，兼當中槓桿最高。



相反，投資者如看好，可留意價外幅度約3%，年期約4個月的購證(26541)，行使價380.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿9.4倍，行使價365至390元間產品中，中年期兼高槓桿。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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