二手成交：太古城交投旺　兩房戶實呎價近2萬元

美聯物業助理區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城本月至今已錄得6宗買賣，其中一宗為恒山閣中層F室，單位實用面積約581方呎，建築面積約675方呎，兩房間隔，以1,150萬港元成交，折合實用呎價約19,793元，建築呎價約17,037元。原業主於2015年以約900萬元入市，是次轉售帳面獲利約250萬元，升值約28%。



另一宗為唐宮閣高層A室，實用面積約489方呎，建築面積約585方呎，同屬兩房間隔，以975萬元易手，折合實用呎價約19,939元，建築呎價約16,667元。原業主於1981年以約50萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約925萬元，升值逾18倍。



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