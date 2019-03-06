【即市分析】A股ETF購證　捕捉A股升浪

東方產經專欄作家Handsome哥：A股近期強勢畢呈，滬綜指連續第4日向上，現再升28點報3,082點，3,100點似乎指日可待。



事實上，內地今年以來加大放水力度，加上推出多個國策撐基建、促消費，中資板塊投資價值浮現。另外，A股陸續獲多個國際指數公司納入指數系列，吸引海外基金加速配置。而中美兩國貿易關係亦見曙光，市場憧憬未來將向正向發展。以上種種利好消息，均利好A股市場氣氛。



若想捕捉A股升浪，可留意A股ETF。其中安碩A50(02823)近日已成功升穿250天線牛熊分界線，技術走勢向好，若認為A股中長線有望繼續向上，不妨考慮A中高盛購(28810)，今年8月到期，行使價14.76元，實際槓桿7倍。



A股ETF表現

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