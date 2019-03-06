證券業協會：WVR引入北水對券商業務無補

同股不同權(WVR)公司有望於今年中納入港股通可買賣股份名單，香港證券業協會副主席徐聯安稱，暫時未見這會明顯利好業界的業務發展。



他指出，港交所改革上市規則主要是期望可提高港股成交量，儘管現時有更多不同種類的股票予客戶投資，惟目前新興公司如WVR等股份，對新客戶的吸引力有限，即使日後WVR股份可獲北水買賣，業界亦普遍認為對券商的業務影響一般。



內地積極推進科創板，該會董事兼中銀國際證券執行董事白韌認為，在吸引上市公司對象方面，科創板與香港無可避免會重疊，但資金來源及投資者差異大。科創板是籌集人民幣資金，面向內地投資者；香港則面向國際投資者，或難以相提並論。



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