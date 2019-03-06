商廈租金指數連跌兩個月　灣仔及銅鑼灣最傷

據差餉物業估價署資料，截至1月份，所有級別私人寫字樓租金指數報252.9點，按月跌1.1%，連跌兩個月，按年則升3.1%。



至於按各級別私人寫字樓劃分，甲級商廈租金指數報261.3點，按月跌1.2%，同樣連跌兩個月，而按年則升3.9%。乙級寫字樓則報248.4點，較對上一個月跌0.6%，與去年同期則升2.6%。



而以地區劃分，灣仔及銅鑼灣報261.9點，按月跌大跌3%，連跌兩個月，按年升幅收窄至4.2%。而上環及中區1月份租金指數報348.4點，按月跌1.3%，惟按年依然有9%升幅。至於尖沙咀走勢回穩，1月份租金指數報230.9點，按月升1.2%，按年升3.8%。



寫字樓售價方面，1月份所有級別商廈售價指數報545.2點，按月跌4.2%，按年則升5.4%。



零售舖市回軟。1月份舖位租金及售價指數分別報187.7點及591點，分別按月下跌0.6%及0.7%，不過按年分別錄1.3%及1.6%升幅。



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