香港豪宅升幅跌至第47位　摩納哥續為全球最貴

萊坊發表2019年《財富報告》，調查全球100豪宅市場樓價表現、全球財富分布。調查顯示，香港豪宅樓價連續第7年成為全球第二高，100萬美元(約780萬港元)只可購買面積約237方呎的豪宅單位。



至於摩納哥豪宅價格連續12年高踞全球之首，100萬美元僅能在當地購買約172方呎的豪宅。



然而，報告亦指出，香港豪宅樓價按年錄1.8%升幅，升幅排名由第17位下跌至第47位，預計2019年香港豪宅最高跌10%，而超級豪宅樓價則下跌0至5%。



此外，2018年全球豪宅樓價平均上升1.3%，除了較2017年的2.1%減少，亦為2012年以來最低。



統計範圍內的100個國家或城市中，去年超過70%的市場豪宅價格維持不變或上升，期內只有5個市場錄雙位數升幅，較去年11個明顯減少，當中以菲律賓馬尼拉按年升11.1%最急。



萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，估計一般住宅樓價今年將下調10%，其中納米樓及資助房屋跌幅較大，雖然近日成交量增加，但價錢未見回升，認為影響樓價最主要因素為政府政策、中美貿易戰及經濟表現等。

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