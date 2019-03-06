樓價UPDATES：青衣回暖　5日累錄15宗成交

樓市氣氛回勇，青衣區單日錄7宗買賣個案，本月首5天亦已累錄約15宗成交，其中翠怡花園有兩房單位新近以638萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌南豐新邨12座極高層A室，實用面積570方呎，三房間隔，成交價950萬元，售價創屋苑去年8月後新高，實用呎價16,667元。



●鴨脷洲海怡半島5座低層D室，實用面積722方呎，三房套房間隔，以1,200萬元易手，實用呎價16,620元。



●小西灣藍灣半島3座低層A室，實用面積596方呎，三房套房設計，以月租2.6萬元租出，實用呎租43.6元。



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九龍區



●何文田文田閣低層A室，實用面積1,173方呎，三房套房間隔，以1,800萬元連車位成交，實用呎價15,345元。



●紅磡悅目頂層連天台戶，實用面積430方呎，兩房間隔，以872萬元易手，實用呎價20,279元。



●將軍澳新寶城3座中層H室，實用面積643方呎，三房套房間隔，以980萬元售出，實用呎價15,241元。



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新界區



●青衣翠怡花園9座中層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，以638萬元易手，實用呎價14,146元。



●青衣藍澄灣3座高層D室，實用面積690方呎，三房套房間隔，原叫價880萬元，減至849萬元成交，實用呎價12,304元。



●屯門大興花園2期5座中高層D室，實用面積464方呎，兩房間隔，放盤僅6天，減價12萬元，獲買家以538萬元承接，實用呎價11,595元。



●東涌影岸‧紅B座高層G室，實用面積446方呎，一房間隔，成交價648萬元，實用呎價14,529元，售價及呎價均創屋苑同類新高。



●天水圍栢慧豪廷7座中層D室，實用面積668方呎，三房套房間隔，成交月租1.48萬元，實用呎租22.2元。



●馬鞍山新港城N座低層7室，實用面積337方呎，兩房間隔，以560萬元易手，實用呎價16,617元。



●東涌昇薈10座中層B室，實用面積494方呎，一房間隔，以618萬元成交，實用呎價12,510元。



●上水維也納花園2座低層A室，實用面積478方呎，兩房間隔，原開價490萬元，減價30萬元或約6%，成交價460萬元，低市價5%，實用呎價9,623元。



●西貢逸瓏園1座高層A室，實用面積699方呎，兩房間隔，獲租客以2.25萬元承租，實用呎租32.2元。



●元朗PARK YOHO Venezia第7B座中層B室，實用面積497方呎，兩房間隔，成交月租1.27萬元，實用呎租25.6元。



●東涌東環2A座高層10室，實用面積479方呎，兩房間隔，原叫價720萬元，減價70萬或約10%，終以650萬元易手，實用呎價13,570元。



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