【即市分析】趁中移短線整固睇位跟進

東方產經專欄作者股博士：重榜藍籌股中國移動(00941)早前受惠市場熱炒5G概念而乘勢而上，不過股價近期開始乏力再升，究竟有貨者係要先食一轉，還是走貨為妙呢？



事實上，近期中移股價回軟，主要受內地工作報指要持續推動網絡提速降費及母企易帥這兩大因素拖累。不過，從另一角度睇，受中美貿易戰影響，預期中央勢必全力發展堆動5G等高科技發展，以維持整體經濟中長線增長的穩定性，加上業界預料5G至2026年可為全球電訊行業帶來30%額外收入，中移作為電訊商領先者，具備龍頭優勢，股價短線回調或成中長線的投資機會。



走勢上，中移股價自2月高見85.2元後反覆回軟，且近幾日跌勢加速，短期可先觀察80元關承接，若能守穩並在成交配合下反彈，不妨吼位跟進，首站目標85元，止蝕位79元；相反，若股價不幸失守80元關，無論是否在低位撈貨者，皆應先行止蝕/止賺，以防跌勢加速風險。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

