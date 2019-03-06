萊坊：港超級富豪未來5年料增27%

萊坊發表2019年《財富報告》，預計到2018至2023年，全球資產淨值3,000萬美元或以上的超級富豪，將增至250,000人，進一步上升22%。



亞洲區超級富豪增長幅度預計為全球第三，當中以印度增幅最高，預計有39%。在59個市場中，增長幅度首10位中有8個市場都位於亞洲。



當中日本超級富豪人數冠絕亞洲，去年錄18,534人，內地及新加坡分別有9,953及3,598人，分別排名第2及第3位。



而香港超級富豪人數則排第4位，有3,010人，人數在2013至2018年間已上升22%，估計未來5年上升幅度將增至27%。

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