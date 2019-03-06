二手成交：東環高層兩房戶減10%易主

利嘉閣地產高級經理劉景駿表示，東涌東環新近錄得2A座高層10室成交，單位實用面積約479方呎，為兩房連儲物室間隔，外望享少量海景。原業主以720萬港元放售，及後減70萬元或約10%，以650萬元易主，折合實用面積呎價約13,570元。



據了解，原業主約於2015年9月，以約621.4萬元購入上述單位。持貨約4年至今，現轉手帳面獲利約28.6萬元，微賺約5%。



東環於本月暫錄約兩宗成交，平均實用面積呎價約13,500元。現時屋苑有約188個放盤，一房戶入場價由550萬元起，兩房則由650萬元起。



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