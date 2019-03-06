美股壇名嘴：特朗普隨時「玩謝中國」　有基金已沽空股票

外國傳媒報道，美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)警告，由於中國經濟正在轉弱，為了爭取中方更多讓步，美國總統特朗普在中美貿易談判之中，是有機會重蹈2月底美朝峰會時「行出去」，導致峰會難產收場的局面。當然，一旦特朗普這樣做，股市短期將會承受痛苦。



他又透露，一些基金經理已開始沽空股票，以應對中國風險。他指出，一些業務涉及中國的大企業，例如Micron及3M，股價已開始轉弱，惟不涉及太多中國業務的股票依然強勢，例如Facebook及Alphabet。



他認為，從美股周二(3月5日)市況可以看到，如果中美不能在短期內公布好消息，金融市場表現會更差。

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