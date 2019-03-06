美股「古老指標」恐預示今次反彈浪已見頂！

外國傳媒報道，美股「古老指標」再有新啟示！道瓊斯運輸指數截至周二(3月5日)已連跌8日，創2011年8月2日以來最長跌浪，一旦周三再跌，就會創下2009年以來最長跌浪。不過，儘管該指數累跌8日，但積累跌幅僅2.9%，為近30年以來跌幅最小。



值得留意的是，運輸指數已失守200天線，轉弱迹象更明顯，或預示大家熟悉的道指（道瓊斯工業指數）快將回吐。因為根據有逾百年歷史的「道氏理論」，運輸指數會較工業指數具前瞻性；意味道指自去年聖誕節至今的反彈浪有機會已見頂，並有機會追跌。



「道氏理論」是根據道瓊斯運輸指數與道指的互動得出，雖然不是100%準確，但在2007年11月21日及1999年9月，道瓊斯運輸指數亦是率先下跌，隨後道指陷入大熊市。



而對上一次運輸指數連跌8日，道指同期累挫近7%；2009年運輸指數連挫10日，道指同期更大瀉14%。







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