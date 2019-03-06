央行議息前夕　歐股持續偏軟

市場等待周四(3月7日)歐洲央行議息，歐股持續偏軟，英國富時100指數跌1點，報7,182點；德國DAX指數跌0.4%，報11,575點；法國CAC指數跌0.2%，報5,286點。



市場預料歐央行將維持利率不變，焦點在於該行會否重啟新一輪長期再融資操作，以「放水」來應對經濟下行風險。



著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)表示，今年歐元區GDP增幅要保住1%不容易；而早前國際貨幣基金組織(IMF)的預測增長為1.6%。



外賣平台JustEat去年度轉虧為盈，錄得稅前盈利1.01億英鎊；惟其股價挫4%。



英國法通保險(Legal & General)去年度稅前盈利按年增長2%至21.3億英鎊，純利下跌3%至18.3億英鎊；股價下跌逾3%。



英美煙草(British American Tobacco)股價升5.6%，此前該公司曾表示2019財年或會增加派息。





【16:04】歐洲股市開市偏軟，英國富時100指數變動不大，報7,139點；德國DAX指數跌0.25%，報11,591點；法國CAC指數跌0.11%，報5,291點。



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