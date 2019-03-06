【市後重點睇】金價升上1291美元　道期偏軟

美匯指數續企96.9水平，圓匯報111.8；歐元兌美元跌至1.129；英鎊企1.313。港匯再觸及7.85，最新企7.8499。離岸、在岸人民幣守6.72及6.71水平。金價升上1,291美元，布油企65.4美元，紐油見56.1美元。道指期貨跌56點。



●市後關注點

-18:00 經合組織(OECD)發布經濟展望

-21:15 美國2月ADP就業人數(俗稱「小非農」)

-21:30 美國12月貿易帳；加拿大12月貿易帳

-23:00 加拿大央行公布議息結果

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-周四凌晨01:00 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特講話

-周四凌晨01:30 英倫銀行(英國央行)貨幣政策委員桑德斯發表講話

-周四凌晨03:00 聯儲局發布經濟狀況褐皮書



●恒生指數全日升76點或0.26%，報29,037點；騰訊早段飆上370元，收市漲0.17%至362元。https://bit.ly/2VK420V

-IGG升近2%停牌，待澄清報章報道。



●A股快報：滬指突破3100點，兩市成交共逾1.1萬億元。https://bit.ly/2VDl8NN



●亞洲股市：日股收跌129點，Sharp漲近2%。



●歐洲股市開市偏軟，英國富時100指數變動不大，報7,139點；德國DAX指數跌0.25%，報11,591點；法國CAC指數跌0.11%，報5,291點。



●【即市分析】

-A股ETF購證，捕捉A股升浪。https://bit.ly/2tR44I6

-內險股整固後有力再上。https://bit.ly/2EQvJzm



●【股匯攻略】醫藥股快落鑊炒？點揀好？https://bit.ly/2UloLaN



●【大師午間教路】波幅窄，勿亂動！https://bit.ly/2EGNTSH



●美股壇名嘴：特朗普隨時「玩謝中國」，有基金已沽空股票。



●香港證券業協會的會員調查顯示，7%睇恒指升穿三萬一，25%睇最多跌至二萬。



●證券業協會：WVR引入北水對券商業務無補。



●公司業績：

-國瑞置業2月簽約銷售額29.5億人民幣。

-中國光大綠色環保去年多賺近39% 末期息6.5仙。



●新股專輯：市傳滬江教育上市失敗兼裁員，公司咁講... https://bit.ly/2ECkWHG



●網龍拓線上教育業務，不排除進軍內地市場。



●香港豪宅樓價升幅跌至第47，摩納哥豪宅續為全球最貴！萊坊估計，香港豪宅樓價今年將下調10%。https://bit.ly/2VBSwV3

-萊坊：港超級富豪未來5年料增27%。



●商廈租金指數連跌兩個月，灣仔及銅鑼灣最傷。



●1月私宅落成421伙，按月急挫92%。

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