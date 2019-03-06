瑞信指市場對中國救市措施「收貨」　料A股再升10%

滬綜指周三(3月6日)收市升至3,100點水平。瑞信看好A股仍有10%上升空間，主因市場對中國政府公布總值近2萬億元人民幣的刺激經濟政策「反應正面」；升市證明市場收貨。



受惠國策下，該行尤其看好基建股及資源股；消費、材料、工業、能源股亦看高一線。該等行業的盈利料受惠減稅而提升2至3個百分點。因此，滬綜指料有10%再升空間，投資者可以耐心持貨等待收成。



該行將全球股市整體評級調整為「中性」，中國則是「增持」。而東南亞、南韓、台灣料亦受惠中國刺激經濟政策。



該行又稱，對中美達成「合理正面」的貿易協議持樂觀態度，如果兩國同意降低或取消目前的關稅，投資情緒將更正面，將為另一個升市催化劑。

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