【fb直播】港股爆上欠動力？聽李偉傑分析！

A股周三(6日)尾市愈升愈有，但港股跟唔上，在29,000點關爭持，似乎無乜力水，係咪向下機會大？



騰訊控股(00700)盤中再創半年高位見370元，本來係撐市功臣，但近尾市升勢回順，加上淡友積極累積淡倉，股價暫時要抖抖？



內地多個網購平台再調低iPhone售價，市場憧憬帶動銷情，加上有傳蘋果公司加入摺機行列，手機設備股升勢強勁，瑞聲科技(02018)重上50元關，舜宇光學科技(02382)亦曾重返「紅底股」，二揀一邊隻較值博？板塊升得有無道理？



另外，內地今年GDP增長目標定於6至6.5%，6%下限是近30年來最低，當局谷經濟的其中一招是靠減稅，邊類板塊最受惠？



《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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