李小加就科創板提兩建議　冀准投資者藉滬港通參與

內地科創板即將出台，香港交易所(00388)行政總裁李小加提出兩項建議。第一是允許國際投資者通過滬港通，參與科創板一級市場發行與二級市場交易，使其更加市場化和國際化。



他指，這建議在滬港通現有制度下完全可行，只須將科創板納入滬股通標的範疇，同時開通大宗交易機制。目前來看，實現這建議應無較大的制度障礙。



至於第二項建議是着手制定一個適應不同類型企業上市發行的客觀清晰「列車時刻表」，逐步全面落實註冊制。



他指，如此一來，企業和投資者都可以對新股發行窗口有明確的預期，大大減少突擊造假的動力，投資者看到新股陸續有來不再搶購，交易所可以專注監管上市公司的信息披露，而證監會則可以集中精力打擊證券市場的違規違法行為。長期堅持下去，市場各方就會逐步盡職歸位，投資者也會形成買者自負的理性投資意識。

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