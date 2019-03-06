極詭異！有人一次過狂掃16億　A股今次有排升？

外國傳媒報道，市場再次出現極怪異行為，或預示着今次中國股市升浪可能「有排升」！



據彭博數據顯示，紐約時間周二(3月5日)早上11時45分(即香港時間周三凌晨約0時45分)，領航富時新興市場(Vanguard FTSE Emerging Markets)ETF出現一筆500萬股成交，涉及金額高達約2.11億美元(約16億港元)，創下該ETF自2019年以來單筆最大成交紀錄。在幾個小時後，另有5,100萬美元(約3.97億港元)大額成交。該ETF已連升3日。



研究機構Totem Macro創辦人Whitney Baker認為，這是有人逢低買入，背後原因可能是覺得發達市場周期結束時，新興市場料仍表現亮麗，「我們也有這樣的信念，未曾改變。」



值得留意的是，上述ETF絕大部分比例是追蹤中國A股大型股，另包括巴西、俄羅斯、印度、台灣、南非等新興市場股份。



【瑞信看好A股再升10%】

事實上，A股仍然愈升愈有，滬綜指周三(3月6日)收市升至3,100點水平。瑞信看好A股仍有10%上升空間，主因市場對中國政府公布總值近2萬億元人民幣的刺激經濟政策「反應正面」；升市證明市場收貨。



在國策驅動下，該行尤其看好基建股及資源股；消費、材料、工業、能源股亦看高一線。主要原因是該等行業的盈利料受惠減稅而提升2至3個百分點，料能帶動滬綜指再升10%，投資者可以耐心持貨等待收成。



該行將全球股市整體評級調整為「中性」，中國則是「增持」；東南亞、南韓、台灣料會受惠中國刺激經濟政策。



該行又稱，對中美達成「合理正面」的貿易協議持樂觀態度，如果兩國同意降低或取消目前的關稅，投資情緒將更正面，可成為另一個升市催化劑。

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