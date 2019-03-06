經濟兩難！內地有分析憂人工智能導致「結構性失業」

外國傳媒報道，中國高級別政治顧問表示，擔心中國力圖成為全球人工智能(AI)領域領導者的努力，可能導致就業職位流失，提高「結構性失業」的風險，但未就如何應對提出詳盡建議。



分析擔心此項技術將導致對低技能工人的需求大幅下降，包括製藥、塑料生產、電子設備、機械，以及汽車製造構成挑戰。解決辦法是政府應培訓傳統行業的工人進入新興產業，更加密切地關注失業情況，在大學設立人工智能專業，並幫助企業適應新技術。



中國致力於到2020年將人工智能打造為經濟擴張的一個新的、重要的驅動力；到2025年，每年貢獻經濟產量4,000億元人民幣。

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