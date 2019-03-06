不是科技股！今年道指起飛原來靠「它」

市場經常說，港股有騰訊「單天保至尊」，美股亦然！外國傳媒報道，單單是飛機製造商波音(Boeing)股價今年以來已累飆34%，貢獻了道指約30%升幅或812點。換言之，若波音從沒有上升，道指今年以來累升的2,807點，將一下子縮至約1,995點。



事實上，在道指30隻成分股當中，波音佔的比重達11.4%，反映波音愈強勢，道指跟隨強勢的機會也提升。就股價而言，波音是道指成分股當中最高，亦是唯一一隻超過400美元。相比之下，標指成分股則以微軟為最重磅股份，波音僅排第15位。



數學上，當波音每升10%，就能貢獻道指逾250點升幅，第2大貢獻最多的成分股是高盛，今年以來佔道指8%升幅。



因此，與美股榮辱與共的不是大型科技股，而是波音！

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