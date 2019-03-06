上車福音！60萬買到層樓　邊度咁着數？

另類物業低價推出，吸引買家競投。忠誠拍賣今日(3月6日)售出3個住宅，其中長洲大新後街雙號村屋的1樓銀主單位，建築面積524方呎，半份業權開價20萬元，搶高兩倍至60萬元沽出。



同場兩項遺產樓亦獲承接，元朗蝶翠峰第7座低層A室，實用面積493方呎，開價480萬元，搶高至510萬元沽出，呎價10,345元。



另一項為同區文裕大廈低層Ｃ單位，成交價350萬元，較開價290萬元高逾兩成，實用呎價8,578元。



至於屯門麗寶大廈低層A室銀主盤，面積239方呎，以230萬元開拍，惟未能售出，物業下周將於黃開基拍賣推出，開價減至228萬元。

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