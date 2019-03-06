【北水追蹤】繼續買建行工行　沽騰訊內險股

港股今日(周三)終於成功突破29,000點，恒指收報29,037點，升76點，成交1,145億元。港股通成交額約170億元，按日增加15億元，佔主板成交額約14%。南下資金錄得淨流入約27.8億元人民幣。



繼昨日獲北水淨買入後，今日建設銀行(00939)及工商銀行(01398)的港股通繼續錄得淨流入，金額分別為1.3億元及4.44億元，後者為全日淨流入金額最多的個股。另中國銀行(03988)、中國平安(02318)及中信証券(06030)分別錄得淨流入約2.81億元、2.11億元及1.13億元。



中興通訊(00763)及吉利汽車(00175)之港股通亦分別錄得淨流入約3.24億元及2.73億元。



騰訊控股(00700)股價先升後回，收報362元，升0.1%。其港股通錄得淨流出1.76億元。此外，中國太保(02601)、中國人民保險集團(01339)及HTSC(06886)亦分別錄得淨流出約7,401萬元、1.62億元及1.08億元。

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