摩通估美國今年避得過衰退　咁2020年呢？

外媒引述美國華爾街投資大行摩根大通報告指出，全球經濟今年將同步緩慢增長，在地緣政治緊張局勢下，市場氣氛持續惡化，估計未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性超過40%。不過，鑑於看到兩項為美國經濟帶來韌性的來源，相信今年可以避過衰退。



該兩項利好因素是：美國企業連續兩年發布強勁的盈利增長，未見過度擴張，故預期開支回落有限、銀行信貸亦不會大幅收緊；其次是聯儲局態度轉向鴿派，緩解了融資收緊的情況。



人民幣方面，摩通認為，去年兌每美元貶值與中美貿易爭端有關，惟估計貿易協議不會大幅改變人民幣現狀，只要美國不恢復增加關稅，匯價會保持相對穩定。



雖然該行估計美國今年不會陷入經濟衰退，但衰退風險不容忽視。過去有不少分析預測，下一輪衰退將在2020年出現，更指2020年將為美國經濟的轉捩點。

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