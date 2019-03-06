聯交所股權變動資料顯示，工商銀行(01398)於2019年3月1日獲Ping An Life Insurance Company of China, Ltd增持2,171萬股，最新持股數目約95.54億股。



中國中車(01766)於3月1日獲摩根大通增持1,157萬股，最新持股數目約3.08億股。



中金公司(03908)於2019年3月1日獲摩根大通增持426萬股，最新持股數目約1.23億股。



北京汽車(01958)於3月1日獲摩根大通增持186萬股，最新持股數目約1.26億股。



正通汽車(01728)於3月4日獲Snow Lake Capital (HK) Ltd增持140萬股，最新持股數目約1.22億股。



元亨燃氣(00332)於3月1日獲Champion Ever Ltd增持47萬股，最新持股數目約29.94億股。



國際天食(03666)於2月28日獲FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC增持194萬股，最新持股數目約1.77億股。



中國衛生集團(00673)於3月5日獲王景明增持806萬股，最新持股數目1,996萬股。



六福集團(00590)於3月4日及5日獲黃偉常合共增持43萬股，最新持股數目約2.49億股。



興勝創建(00896)於3月1日獲查懋聲增持95萬股，最新持股數目約5.77億股。



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中州證券(01375)於3月6日被工銀國際資產管理減持500萬股，最新持股數目7,978萬股。



北京京客隆(00814)於3月6日被工銀國際資產管理減持54萬股，最新持股數目894萬股。



創科實業(00669)於3月1日被施羅德減持83萬股，最新持股數目約1.09億股。



藥明康德(02359)於3月1日被施羅德減持23萬股，最新持股數目2,177萬股。



中遠海能(01138)於3月1日被摩根大通減持121萬股，最新持股數目7,896萬股。



利豐(00494)於3月5日被澳洲聯邦銀行減持783萬股，最新持股數目約4.25億股。



福萊特玻璃(06865)於3月1日被中國華融資產管理減持751萬股，最新持股數目3,137萬股。



雄岸科技(01647)於3月1日被Timeness Vision Ltd減持293萬股，最新持股數目約1.24億股。



中國資源交通(00269)於3月4日被馮浚榜減持910萬股，最新持股數目約8.52億股。



星星地產(01560)於3月1日及4日被陳文輝合共減持100萬股，最新持股數目約4.42億股。

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