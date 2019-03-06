光大綠色環保：負債屬健康水平　透露持逾70億現金

光大綠色環保(01257)執行董事兼行政總裁錢曉東於業績會上表示，去年新簽約項目有24個，並收購兩間環保公司，目前有96個項目在手，另有18個在建項目，其中4個為危廢及固廢處理項目，產能規模9.3萬噸，其餘為生物質綜合利用項目，產能354兆瓦，預料在建項目將在2019年至2020年上半年陸續落成並投產。



光大綠色環保去年收益按年增長約53%，財務總監盧錦勳指，主要因為在建項目持續推進，加上營運項目表現理想，預計在建項目投產後，可推動今年的表現。



該集團資產負債比率按年增加10個百分點至49%，他解釋，2017年公司受從光大國際(00257)分拆上市所影響，而公司作為重資產企業，產資負債比率在49%屬健康水平。又透露公司手頭上仍有超過70億元可動用現金。另外，由於項目數量帶動補貼款項，導致應收帳增加。



他又指，因為毛利較低的生物質項目佔比增加，拖低毛利率，但相信日後會改善。



另外，中國政策提倡環保議題。錢曉東認為，政策倡議對行業有利，公司亦會鞏固於內地長三角的地位，亦會積極拓展珠三角、大灣區等潛在發展空間龐大的市場，強調今年將面對更良好的市場發展空間，認為能有更大突破。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/