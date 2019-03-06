一切皆似2016年後？華爾街唱好股市未升完

外國傳媒報道，摩根大通指出，在今次反彈浪完結前，美國股市仍有機會再創新高。



該行表示，無論是基本因素或圖表走勢，目前的市況均與2015至2016年類似，或意味着美股牛市周期未完。回看2015至2016年美股一度調整近20%，之後重拾升勢，由2016年底部到2018年9月累飆43%。



若以此角度來看，摩通相信目前的反彈浪遠未完成，更預期在下次經濟衰退來臨前，美股有潛力再破頂。



另外，美銀美林亦指出，根據往績，每年一開首，若1月及2月股市拉勻有正回報的話，全年都傾向做好。上次是2017年。



該行指，自1928年以來，1月及2月有正回報的話，全年有87%機會維持正回報，平均達16.8%；相比之下，若1月及2月拉均是負回報的話，全年僅54%機會錄得正回報，平均為3.7%。



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