金管局籲銀行界為利率基準改革做好準備

倫敦銀行同業拆息(Libor)將於2021年全面停用，香港金融管理局向銀行發出通函，提醒銀行界需為利率基準改革做好過渡準備。



指引提及，Libor及香港銀行同業拆息(Hibor)均於香港銀行業廣泛使用，估計截至2018年12月，香港銀行約有3.8萬億港元的美元資產參考Libor，至於與Hibor掛鈎的港元資產則約有3.4萬億港元，兩者佔銀行總資產達36%。



金管局提醒，利率基準改革的進程將對銀行業務、風險管理及營運過程產生重大影響，相關的準備工作將會是複雜及巨量。



事實上，金管局計劃引入港元隔夜平均指數(HONIA)，作為Hibor的後備參考利率，財資市場公會於今年首季就Hibor的後備方案進行諮詢。

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