全球經貿戰：傳特朗普敦促達中美協議　助股市上升

外國傳媒引述消息人士透露，美國總統特朗普敦促美國貿易談判代表盡快與中國達成協議，以助推動股市上漲，因為他愈來愈擔心沒有協議可能會拖累股市。



消息人士稱，隨着與中國貿易談判持續，特朗普已注意到，市場在會談凡有進展後皆上漲，尤其看到了他決定推遲原定3月1日生效的對華商品加徵關稅舉措後，美國和亞洲股市的漲勢。



事實上，不斷有消息指，中美正接近達成最終協議，可能結束雙方持續近一年的貿易戰，這樣的結果也會給特朗普尋求2020年連任帶來助力。由於在他與北韓領導人金正恩的峰會無果而終，中美之間的新貿易協議將會是特朗普迫切需要獲得的勝利。



報道指出，特朗普周一(3月4日)與他的貿易團隊舉行了會談，表達了最早本月主持與中國領導人簽約儀式的意願。他對貿易協議的熱情可能會影響一些重要的決定，例如如何在中國尋求立即取消關稅的壓力與貿易鷹派主張最初先維持關稅，以此確保中國落實協議之間取得平衡。



消息人士又指，特朗普對股市表現的關注已影響了他對自己經濟政策的評估。白宮高級官員在被召集到總統辦公室時，通常要了解股市表現如何，因為他們通常會被特朗普問道：「市場情況怎麼樣？」正因如此，美國政府內部支持達成協議的人，已牢牢抓住特朗普對股市的這種關注，以此鞏固他們的立場。



消息稱，特朗普的經濟團隊之前告訴他，貿易協議將會引發市場上漲。支持與中國達成妥協的人士也曾告訴特朗普，盡快達成協議對於大選之前收穫全面提振至關重要，因為諸如中國購買更多美國大豆，以及其他產品的有益之處，將會產生延遲效應，傳導至整個經濟是需要時間的。因此，不能太遲與中國達成協議。



白宮新聞部門的工作人員不予置評。

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