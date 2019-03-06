理財Campus︰滬深股通要點玩？專家教你北上炒A股

內地股市近期炒得火熱。對香港投資者而言，透過滬股通和深股通買賣A股，是最直接受惠A股升浪的投資方法。然而，此途徑近年才有，一般投資者未必熟悉箇中機制，現時是時候急急溫書，於股場上攞A賺滿分。



【買賣方法】開股票戶口 人民幣交收

如何經滬深股通買賣A股？答案是有股票戶口便可！惟要注意的是，交易銀行或證券行需提供買賣A股服務。另外，由於A股交易以人民幣交收，客戶需擁有可作人民幣交收的戶口。



交易時間方面，買賣跟隨上交所和深交所交易時間，不計競價時段，早市由上午9時30分至11時30分；午市由下午1時至3時。交易是否開放會受中港假期影響，而每日買賣設有額度。



致富集團證券業務部主管郭家安提醒，近期A股交投轉旺吸引散戶部署重新入市，但一段時間沒有買A股的客戶發現，近日沽貨後不能再買貨，又或突然想買不能買。



他指，原因是滬深股通去年9月17日開始實施實名制，自此滬深股通北向交易投資者需要簽一份同意書，確認披露資料予內地監管機構，並取得一個券商客戶編碼(BCAN)後才能交易。對於早一兩年已透過滬深股通買A股的投資者，由於沒有這個編碼，只能沽貨不能買貨。若他們想之後繼續買A股，需預留一個交易日找該行簽署上述文件。其他金融機構的處理時間可能有別。



【可揀股份】滬深選擇共逾千一隻

投資者可透過滬深股通買賣的股份，涉及A+H股和指定指數成分股，其中滬股通股票包括上證180指數及上證380指數的成分股；深股通股票包括深證成分指數及深證中小創新指數成分股中、所有市值不少於60億元人民幣的成分股。至於人民幣以外貨幣報價的股份，或被實施風險警示的股份均不包括在內。



根據港交所網站資料，現時可買賣的滬股通股票和深股通股票數目分別約580隻和739隻，但由於深交所的創業板股票暫時只限機構或專業投資者買賣，所以一般散戶可買賣的深股約565隻，連同滬股合計也有逾1,100隻選擇。而所有股份以100股為一手單位。



郭家安指，該行有參與A股買賣的客戶，較多投資在香港少見的板塊，如白酒股、軍工股；另一些則專攻AH差價，自行計數，哪一邊便宜就買。



【額外收費】需付印花稅交易佣金

經滬深股通買賣A股，除要付交易佣金外，亦包括成交金額0.00487%的經手費、0.002%的證管費、0.004%的過戶費，以及只收賣方成交金額0.1%的交易印花稅。以買入成交額10萬元人民幣計，未計佣金的交易費用為10.87元人民幣；賣方交易費用則為110.87元人民幣。



在操作上，A股設有股價較前收市價升或跌一成的漲跌停板機制，亦不能作即日買賣。此外，落買賣訂單後不接受更改價位或買賣數量，投資者需要先取消指示再發出新訂單。另要留意的是，現有的投資者賠償基金不涵蓋任何滬深股通交易。



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【專家投資A股必殺技】

兩位金融專家也參與過A股投資，亦從中吸取了一些教訓。



耀才證券研究部分析員黃澤航在內地讀大學二年級時，由玩股票模擬倉開始，見投資成績不俗，就開始真金白銀實戰，當時碰巧遇上2013年內地出現「錢荒」，股市大跌。他記得當時主攻科技板塊，第一隻買的股份是浪潮信息(000977.SZ)。其後股市回暖，他笑言「走歪了路」，跟消息炒垃圾股，結果有贏有輸，到2017年才大致打和。近期因工作關係，他已沒買A股，並希望深入學習港股的價值投資法。



●做好分析 揀大戶愛股

他指出，A股在製造、消費、科技板塊上較多優秀的公司選擇，值得吼位投資，但亦要注意市場風險。因A股是較年輕市場，制度不完善，加上散戶參與較多，市況較易大升大跌，所以建議投資A股的策略是在預期時買入，在消息落實時賣出，這方法特別適合成長股、概念股投資。投資者宜做好基本面分析，最好買機構投資者持有的股份，取其基金幫大家把關。



至於資深投資者黎家良2017年初開始投資A股，當中偏好優質股。他現以深股通及滬股通買入並持有格力電器(000651.SZ)、上海機場(600009.SH)、美的集團 (000333.SZ)、雲南白藥(000538.SZ)等多隻股票。



●留意停板制 勿沾ST股

對於買賣A股，他指要留意的事項較多，如漲停及跌停機制，即某股票急升或急跌一成，就會暫停升跌。「大陸股民愛跟風，會一窩蜂沽貨或買貨，但漲停或跌停都難買賣。」



此外，雖然股民不能透過滬深股通買入ST股，但他亦建議不宜沾手。ST股是指公司連續兩年虧蝕，即須需特別處理(Special Treatment)的股票，而*ST股則指公司連續三年虧蝕、需特別處理的股票，這兩類股票均有財務問題，便不宜沾手。



兩年前投資至今，黎家良在A股市場賺約三成。對於未來走勢卻不看好，他解釋，目前不少優質股已升至2017年高位，難再有升幅，非入貨時機。



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