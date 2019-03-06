科技商機：手機電池「紙咁薄」？電量為iPhone十倍？

外媒報道，隨着三星Galaxy Fold、華為Mate X、柔派FlexPai等摺屏手機面世，帶來了龐大科技商機。不過，摺屏手機能給消費者帶來極佳的視覺觀影藝術效果的同時，機身厚度、待機時間一直是目前無法完全解決的難題。



由於是摺屏，就算在單屏幕狀態下，機身厚度仍然遠超常規尺寸手機，其主要原因在於攝像鏡頭體積規模有限制、電池體積規模亦有限制。有見及此，瑞典Linkoping大學近日研究出一款超級電池Power Paper，又稱「紙電池」。



紙電池極其輕薄，並具有極佳的延展性和穩固性，反覆經過多次摺疊依然能保持良好狀態。電池雖小，但其容量為2.68萬毫安，約為iPhone電池容量的十倍，以保障手機具有持久續航能力。



其原理為：導電聚合物與植物纖維素、甘油等物質進行合理配比，以實現電池效果。紙電池經過實驗室測試2,000次以上，並沒有出現任何損耗，壽命是鋰電池壽命兩倍以上。



據悉，相關研究目前已獲得4,200萬美元(約3.3億港元)資助，用於研發和量產。環球各大商業機構也對紙電池十分關注，估計在不久將來，將有收購該項專利的行動。

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